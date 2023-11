Lombardia: Mazzali, con Wild Camp Insubriparks 2023 all'esplorazione della natura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo 'camp' si chiama Explorer Experience e si terrà sabato prossimo, 25 novembre, con partenza al Centro Didattico Scientifico ed EcoPlanetario a Tradate alle 10.00. Alla stessa ora è previsto il secondo appuntamento di sabato 2 dicembre al Parco Pineta ad Appiano Gentile. Cosa aspettarsi dalle due avventure? Esplorazione dei boschi in compagnia di guide esperte pronte a svelare gli aspetti più affascinanti dell'ecosistema circostante, lezioni di sopravvivenza per imparare a costruire uno zaino e realizzare un rifugio, oltre ad attività speciali, come realizzare i ponti di corda e sperimentare il tiro con l'arco istintivo. Ma anche: merenda intorno al fuoco e, verso sera, tutti con il naso all'insù verso il manto stellato, pronti per la scoperta del nostro sistema solare."Durante i nostri Wild Camp - spiegano i professionisti di Method - i genitori hanno l'occasione di condividere momenti speciali con i loro piccoli esploratori, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta, di imparare insieme e di vivere un'avventura emozionante, creando un profondo legame con la natura. Questa non è solo un'opportunità per avvicinarsi alla natura, ma un momento per creare ricordi indelebili in famiglia. Siamo dunque felici di aver potuto costruire queste esperienze per il progetto Insubriparks che certamente continueremo a proporre dato anche il successo riscontrato". (Com)