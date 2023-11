Infrastrutture: Milani (Fd'I), stiamo vincendo sfida per modernizzarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato presentato oggi in Commissione Ambiente il rapporto annuale a cura di Ufficio studi della Camera e Cresme sullo stato di attuazione delle Infrastrutture strategiche e prioritarie in Italia. Emerge una spinta importante allo sviluppo infrastrutturale dell'Italia. Con una spesa media negli ultimi tre anni di circa 60 miliardi all'anno rispetto alla media di circa 20 miliardi/anni nei dieci anni precedenti". E' quanto dichiara Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici. "Colpisce, soprattutto, il fatto che oltre la metà della spesa esula dal Pnrr; si tratta di fondi ordinari a riprova dell'importante sforzo dello stato, delle regioni, del gruppo Fs nella modernizzazione dell'Italia. Le risorse sono equamente suddivise tra centro Nord e centro-sud, a seguito delle rimodulazioni apportate con vari provvedimenti in questo anno di governo Meloni. Quindi possiamo dire che stiamo vincendo la sfida dell'atterraggio dei fondi. Ora l'attenzione si sposta sulla realizzazione. Ma la riduzione dei ribassi e del contenzioso in fase di gara, ci fa ben sperare sulla effettiva e tempestiva realizzazione delle opere. Erano anni che non si vedeva uno sforzo simile per la modernizzazione dell'Italia". (Rin)