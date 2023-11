Decreto Proroga: oggi governo porrà fiducia, voto finale dopodomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo porrà oggi pomeriggio, alle 18:30, nell'Aula della Camera, la questione di fiducia sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Domani, alle 17, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, mentre alle 18:30 si terrà la prima chiama per appello nominale. A seguire, spazio all’esame degli ordini del giorno. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è stato fissato alle 9:30 di domani. Il voto finale sul provvedimento è previsto per dopodomani. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il testo è stato già approvato dal Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 28 novembre. (Rin)