Portogallo: Costa, socialdemocrazia deve essere più combattiva e rispondere con fiducia al populismo

- La socialdemocrazia deve essere "più combattiva" e rispondere con "fiducia" al crescente populismo, alimentato dalla paura e dall'insicurezza causate dagli eventi degli ultimi anni. Lo ha detto il primo ministro uscente portoghese e segretario generale del Partito socialista, Antonio Costa, durante il suo intervento a una tavola rotonda organizzata a Bonn, in Germania, dalla fondazione Frederich Ebert. "Non si combatte l'estrema destra e il populismo solo con i discorsi. Dobbiamo iniziare a capire cosa prova la gente e perché il populismo è in aumento", ha ammonito il leader socialista. A questo proposito, Costa ha spiegato che negli ultimi tempi ci sono stati "anni molto speciali" in cui la gente vive "un malessere" derivante dal ritorno della guerra in Europa, dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russa e dalla "crisi" che attualmente imperversa in Europa. (Spm)