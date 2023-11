Medio Oriente: vertice Brics, India esorta a rispetto universale diritto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ritiene che ci sia “l’urgente necessità di garantire che gli aiuti umanitari e i soccorsi raggiungano la popolazione di Gaza in modo efficace e sicuro”, che sia “fondamentale che tutti gli ostaggi vengano rilasciati” e che “esista un obbligo universale di osservare il diritto internazionale umanitario”. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, intervenuto in rappresentanza del premier Narendra Modi al vertice straordinario del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) convocato dalla presidenza sudafricana per discutere, in videoconferenza, del conflitto in corso in Medio Oriente. “Siamo tutti consapevoli che la crisi immediata è stata innescata dall’attacco terroristico del 7 ottobre”, ha precisato Jaishankar, sottolineando che non si può “scendere a compromessi” col terrorismo e definendo “inaccettabile” il sequestro di ostaggi. (segue) (Inn)