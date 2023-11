Medio Oriente: vertice Brics, India esorta a rispetto universale diritto umanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha evidenziato le “immense sofferenze umane, anche di civili, anziani, donne e bambini”, esprimendo condanna per “qualsiasi morte di civili”. Il rappresentante di Nuova Delhi, inoltre, ha posto l’accento sulla “risoluzione pacifica dei conflitti attraverso il dialogo e la diplomazia”, facendo presente che Modi ha avuto interlocuzioni con diversi leader della regione e di tutto il mondo. “Crediamo che le preoccupazioni del popolo palestinese debbano essere affrontate in modo serio e sostenibile. Ciò può avvenire solo con una soluzione a due Stati basata sulla coesistenza pacifica”, ha affermato. Jaishankar, infine, ha ricordato il sostegno socioeconomico che l’India ha offerto negli anni al popolo palestinese e l’invio di aiuti umanitari in risposta alla crisi in corso. “La comunità internazionale si trova oggi ad affrontare una situazione molto complessa e dalle molteplici dimensioni. Dobbiamo affrontarle tutte; eppure, dobbiamo fissare delle priorità”, ha concluso. (Inn)