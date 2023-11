Bosnia: presidente Camera rappresentanti Federazione, 7 Paesi Ue favorevoli ad apertura negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette Paesi dell'Unione europea hanno sostenuto l'apertura, prima della fine del 2023, dei negoziati di adesione tra la Bosnia Erzegovina e l'Ue. Lo ha affermato Marinko Cavara, presidente in carica della Camera dei rappresentanti del Parlamento della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina) dopo l'incontro a Sarajevo con gli ambasciatori e i vice ambasciatori dei Paesi in questione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Cavara ha sostenuto di aver preso visione della lettera che i ministri degli Esteri di Croazia, Slovenia, Austria, Italia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Grecia, hanno inviato all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell in cui chiedono l'apertura dei negoziati di preadesione tra la Bosnia Erzegovina e l'Ue prima della fine del 2023. Nell'ultimo rapporto di novembre la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio dell'Ue l'apertura dei negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina solo "una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione". (Seb)