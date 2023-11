Veneto: inaugurata Cittadella della Salute di Treviso, per Zaia "è l'ospedale del futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo edifico da 60 mila metri quadri, organizzato su sei livelli, con 450 posti letto, che è il cuore della nuova cittadella si chiama "High care" e racchiude tutte le funzioni a maggiore intensità di cura e complessità tecnologica. "Le sfide saranno le antibioticoresistenze e le infezioni ospedaliere", ha aggiunto Zaia, parlando delle sfide del futuro. "Saranno sempre più un problema. Dovremmo quindi pensare ospedali più funzionali anche se forse meno belli. Con grandi investimenti in tecnologie e attrezzature ma pensati dal punto di vista architettonico per essere ricostruiti dopo un arco di tempo di circa vent'anni durante i quali sono stati utilizzati e sfruttati appieno. Abbiamo imparato col Covid che l'ospedale non è il posto per metterci il grande salone di parrucchiera, il bel bar, il ristorante, la libreria fornitissima; sono cose belle ma l'ospedale deve essere un luogo di cura e abbiamo capito in questi anni che i virus camminano con le persone. Questa soluzione può sembrare poco estetica ma può garantire molto di più sul fronte delle infezioni", ha concluso. (Rev)