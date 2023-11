Turismo: Giani, continua lavoro per confermare Toscana tra mete più richieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, “l'aggiornamento di Irpet sui dati dei primi 8 mesi dell'anno conferma la tendenza che già sapevamo essere in atto. I numeri crescono, grazie soprattutto al turismo straniero. Altre dinamiche, negative, sono purtroppo confermate: calo delle presenze italiane e toscane e, per quanto riguarda i mesi estivi, di quelle europee ed in particolare dalla Germania. Su alcuni fattori esterni, come l'aumento generalizzato dei prezzi e le dinamiche geopolitiche internazionali, è difficile immaginare un intervento diretto o una rapida inversione di tendenza; su altri abbiamo il dovere di intervenire per recuperare il terreno perduto. Penso in particolare – ha aggiunto - all’organizzazione dell’offerta, che deve essere messa in condizione di utilizzare al massimo le potenzialità delle nuove tecnologie, ma anche ad alcune modifiche necessarie delle normative attuali, che probabilmente non rispondono più al mutato scenario della domanda. Il nostro sistema turistico ha già mostrato in passato, con una rapida ripresa post-Covid, le sue capacità di resilienza. Sono convinto che anche stavolta sapremo cogliere le opportunità per migliorarci e consolidare la nostra leadership in Italia”. (Com)