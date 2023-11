Speciale scuola: M5s, piano Valditara troppo timido, serve legge su educazione affettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle anticipazioni che leggiamo il piano messo in campo da Valditara è troppo timido. Un'ora di 'educazione alle relazioni' solo nelle scuole superiori, in orario extracurricolare e per tre mesi l'anno? Non basta. Quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto che in un Paese civilizzato come l'Italia non può restare di fatto disapplicato". Lo dichiarano gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato. "Valditara e il governo vogliono eludere la vera questione: serve una legge organica che introduca in maniera sistematica e programmata l'educazione affettiva e sessuale nei programmi scolastici fin dal primo ciclo di istruzione. Così - proseguono - come è necessario prevedere strumenti di sostegno psicologico per studenti di scuole e università. Il brutale omicidio di Giulia Cecchettin e la straziante conta delle vittime di femminicidio devono richiamare una volta per tutte la politica alle proprie responsabilità. La repressione da sola non può bastare, serve una svolta culturale che non può non coinvolgere le scuole in un progetto ampio e di lungo respiro di prevenzione della violenza di genere. Chiediamo al governo, alla maggioranza e a tutta la politica un impegno concreto e immediato su questo fronte. Non ci rassegniamo alla visione retrograda e vile di chi in Parlamento ha definito l'educazione affettiva 'porcherie' o 'nefandezze', diffondendo fake news sull'argomento. È ora di una legge seria sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole e sul sostegno psicologico per i giovani", concludono. (Com)