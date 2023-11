Speciale scuola: Femminicidio, Casellati, leggi non bastano occorre dialogo partendo da scuola e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza sulle donne è una emergenza grave che colpisce la nostra società, perché avere un femminicidio ogni tre giorni è davvero un dato allarmante. Io credo che le leggi siano necessarie, purtroppo però non sono sufficienti. Lo ha affermato il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine della firma a Torino del Protocollo per la semplificazione normativa con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. "La legge - ha continuato Casellati - ha una valenza anche pedagogica perché indirizza i comportamenti sociali. Però occorre poi tutta una attività di interazione di tutti i soggetti protagonisti della società: a partire dalla famiglia e dalla scuola, dove alcuni atteggiamenti anomali devono essere osservati. (Rpi)