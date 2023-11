Speciale scuola: Fd'I Roma, chiesto consiglio straordinario su caos servizi nidi e infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra interna che si sta consumando nel Partito democratico "sulla gestione dei servizi 0-6 anni non fa altro che confermare quello che denunciamo da tempo: l'amministrazione, e in particolare gli assessori Catarci e Pratelli, non sono in grado di garantire un sistema efficiente e che sappia salvaguardare il personale scolastico". E' quanto dichiarano i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini e il capo dipartimento Scuola di Fd'I Roma, Laura Marsilio. "Per colpa di questa incapacità stiamo assistendo a uno spettacolo mortificante e alla presentazione di mozioni che non fanno altro che certificare che le nostre perplessità, solo per usare un eufemismo, erano fondate - continua la nota di Fd'I Roma -. Una situazione ai limiti dell'assurdo che merita un confronto pubblico: è per questo che abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio straordinario sul caos nidi proprio per mettere fine a questa diatriba che si sta giocando solo sulla pelle dei lavoratori". (Com)