Speciale scuola: Roccella, con il web rischi e opportunità

20 luglio 2021

- “Non lasciate la politica, i legislatori e i decisori da soli: la vostra partecipazione diretta, il vostro contributo è prezioso”. Lo ha affermato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo all’evento "Giovani in rete. Luci e ombre di una generazione interconnessa", dedicato alle ragazze e ai ragazzi e delle scuole superiori. L’iniziativa è stata organizzata dal dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. “Dobbiamo essere consapevoli delle opportunità, ma anche dei rischi che derivano dalle nuove tecnologie - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Con il decreto legge Caivano abbiamo potenziato la diffusione del parental control, come possibilità offerta alle famiglie di controllare tempi e contenuti dell’esposizione dei minori alla Rete. Certo non è tutto: occorre continuamente sollecitare da una parte la responsabilità dei ragazzi e dall’altra la responsabilità degli educatori, delle famiglie e della scuola. Mettendo in campo competenze e abilità si deve arrivare a far acquisire piena consapevolezza delle insidie e delle minacce che corrono in Rete. Il Parlamento ha recentemente votato a favore di nuove forme di riconoscimento e di controllo contro l’accesso dei minori a siti pornografici, a portali inadeguati o ritenuti pericolosi. Una nuova legge contro il cyberbullismo è al Senato. Il lavoro, soprattutto in questo campo - ha concluso Roccella - non può che essere continuo, in un mondo in continuo divenire”. (Rin)