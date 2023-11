Speciale scuola: lettera a Gualtieri dal consigliere Di Stefano (Nm-FI) "preoccupa gender a scuola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lettera aperta del presidente del gruppo Noi moderati-Forza Italia in Campidoglio, Marco di Stefano, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla formazione obbligatoria sulle tematiche gender a scuola: "non è mia intenzione creare una strumentalizzazione politica, né evidenziare che in questo momento potrebbero esserci problemi più seri da affrontare per la città e i romani. Devo dire però che la circolare relativa al nuovo piano formativo triennale per il personale educativo e scolastico, diffusa nello scorso mese di ottobre dal dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale, che tra le altre cose prevede la necessità per educatori e insegnanti di formarsi per attivare con i piccoli dei nidi e delle scuole dell'infanzia un percorso che miri a 'de-costruire gli stereotipi di genere ed educare alle emozioni e alle relazioni', mi ha sorpreso, non tanto come dirigente politico, quanto come padre di una bimba di tre anni. Il piano di aggiornamento professionale 2023-2025 rende obbligatoria per docenti e educatori la formazione sulle tematiche gender, allo scopo di prepararli a discutere con i bambini, parliamo di piccoli fino ai 6 anni, di identità di genere; il motivo per cui ho tardato a intervenire sull'argomento è che essendo poco ferrato in una materia così delicata, ho voluto rivolgermi a professionisti del settore per approfondire e comprendere meglio la questione. Fatto ciò, per entrare nel merito, posso dire che la valorizzazione delle differenze è un naturale processo di sviluppo che non si può interrompere per lasciare spazio a ideologie". (Com)