Speciale scuola: Valditara agli studenti, rispettare i 'no' e la donna

- Nella società di oggi “bisogna partire dall’educazione al rispetto. La scuola del rispetto, deve sapere unire i nostri giovani, unirli nel segno del sorriso e dell’amicizia”. Perché partendo qui si potrà avere “una società che rispetta la donna, che rispetta i 'no', che sa che non si può pretendere ci che non si può ottenere”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara parlando agli alunni dell'istituto comprensivo 46 'Scialoja Cortese' di Napoli che ha visitato. “La capacità di immedesimarsi nell’altro, nei dolori, nelle ansie, nelle preoccupazioni, nei sogni, la dobbiamo insegnare a partire dalla scuola - ha aggiunto Valditara-. Solo così potremo avere una società che rispetta la donna, che rispetta il ‘no’, che sa che non si può pretendere ciò che non si può ottenere. Questa è la bellezza della scuola, la scuola della comunità, del dialogo, dell'affettività, delle relazioni. Da qui nasce il mio progetto 'Educare alle relazioni’”. (Ren)