Speciale scuola: Valditara, in classe mamme che studiano coi figli, messaggio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mamme che studiano coi loro figli materie a loro ostiche per riuscire a seguire i figli anche a scuola. Accade nell’istituto comprensivo 46 'Scialoja Cortese’ di Napoli. “Ho visitato prima un’aula di informatica, e ho trovato delle mamme che studiavano per poter essere accanto ai loro figli, per poter seguire i loro figli anche a casa”, ha osservato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara in visita alla struttura. “Pensate che bello, pensate che messaggio meraviglioso in questa idea dell’alleanza tra la famiglia e la scuola, in un momento dove si sentono tante notizie brutte di fratture, contrapposizioni. Beh, un momento di questo tipo è un momento straordinario”, ha sottolineato il ministro. (Ren)