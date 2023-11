Migranti: Fratoianni (Avs), posizione ragionevole opposizioni ha segnato un risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche settimana fa palazzo Chigi annuncia un accordo storico, non è la prima volta che accade per la verità non solo con questo esecutivo e già questo dice molto dell'efficacia delle politiche migratorie governative degli ultimi decenni, su questo tema ne avete imbroccate davvero poche. Le opposizioni che fanno? Chiedono chiarimenti e scoprono poi informalmente sulla Rete, e poi nei siti web ufficiali del governo albanese di cosa si tratta". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, prendendo la parola nell'Aula di Montecitorio dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull'accordo sulla gestione dei flussi migratori tra Italia e Albania. "Le opposizioni chiedono che un accordo, peraltro definito storico, passi dal Parlamento - ha proseguito il parlamentare -. Ora se non ricordo male, non un passante, ma il ministro dei Rapporti con il Parlamento, seguito a stretto giro dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dichiarano 'no care opposizioni, non c'è alcun bisogno che questo testo passi dalle Aule parlamentari'. Vedo che vi siete arresi, ed è un bene. La posizione ragionevole delle opposizioni ha segnato un risultato, e ne siamo contenti".(Rin)