Medio Oriente: Xi, soluzione dei due Stati “fondamentale” per porre fine alla guerra

- La soluzione dei due Stati è la strada fondamentale da percorrere per porre fine alla guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo intervento al vertice straordinario virtuale del gruppo Brics dedicato al conflitto nella Striscia di Gaza. È necessario ripristinare “i legittimi diritti” del popolo palestinese e fare in modo che si costituisca uno Stato indipendente, ha aggiunto Xi, secondo cui non ci potrà essere pace duratura in Medio Oriente senza la risoluzione del dossier. (Cip)