Migranti: superati i 150 mila arrivi in Italia dopo l’ultimo maxi-sbarco a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ultimo maxi-sbarco di 442 persone avvenuto ieri a Lampedusa, l’Italia ha superato la soglia dei 150 mila migranti arrivati in modo irregolare via mare dall’inizio dell’anno. Secondo i dati del cruscotto statistico giornaliero del ministero dell’Interno, infatti, sono complessivamente 150.777 le persone sbarcate a decorrere dal primo gennaio al 23 novembre, in aumento del 62 per cento rispetto ai circa 94.343 arrivi registrati nello stesso periodo del 2022. Gli ultimi dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” confermano il picco di arrivi via mare dalla Tunisia, quasi 95 mila da inizio anno, una media di quasi 300 migranti sbarcati al giorno: più che triplicato il dato di 32.101 arrivi complessivi dalla rotta tunisina in tutto il 2022. A questi numeri vanno aggiunti almeno altri 44.092 migranti che sono stati intercettati dal primo gennaio al 31 ottobre del 2023, secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). Complessivamente, inoltre, Ftdes ha conteggiato 770 morti e dispersi in mare nei primi dieci mesi dell’anno in corso lungo la rotta tunisina, mentre il ministero dell’Interno tunisino ha comunicato 1.293 morti e dispersi. (segue) (Res)