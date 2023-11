Migranti: superati i 150 mila arrivi in Italia dopo l’ultimo maxi-sbarco a Lampedusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime stime dell’Oim, dall’inizio dell’anno all’11 novembre, 13.611 migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia, di cui 10.352 uomini, 943 donne, 494 minori e 2.443 persone i cui dati di genere non sono disponibili. Di 939 migranti è stata invece accertata la morte, mentre 1.248 risultano ancora dispersi nei tentativi di emigrazione verso le coste europee attraverso la rotta del Mediterraneo centrale (che include sia Libia che Tunisia), per un ammontare complessivo di 2.187 persone decedute. I numeri del ministero dell’Interno italiano visionati da “Nova” mostrano infine 6.683 arrivi via mare dalla Turchia. Resta marginale, infine, la rotta che dall’Algeria ha portato in Italia almeno 524 migranti irregolari, a fronte di 1.389 arrivi dello scorso anno. (segue) (Res)