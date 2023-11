Cina-Australia: Pechino su incidente al largo del Giappone, Canberra "non lanci accuse sconsiderate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina della Cina nega di essersi comportata in modo "pericoloso e non professionale" nelle interazioni con una nave australiana al largo del Mar Cinese Orientale, e invita Canberra a "non lanciare accuse sconsiderate e irresposabili". "Ci opponiamo fermamente alle dichiarazioni infondate di Canberra e abbiamo presentato una solenne protesta alla parte australiana", ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian. Stando a quanto riferito da Canberra, il 14 novembre la nave cinese avrebbe ferito lievemente una squadra di sommozzatori militari australiani attivando un potente sonar, il che segnerebbe l'accusa più grave mossa sinora alla Marina militare cinese. (segue) (Cip)