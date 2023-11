Zambia: presidente Hichilema, l'Africa è il continente del futuro ma non può prescindere dall'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continente del futuro è l’Africa, ma il suo sviluppo non può prescindere dalle tecnologie dell'Occidente. Lo ha detto il presidente zambiano Hakainde Hichilema intervenendo ai lavori del business forum Zambia-Italia, in corso a Roma presso la sede di Confindustria. "La comunità globale è diversa da quella di 20 anni fa. Oggi viviamo in un mondo più interconnesso, con un unico mercato. In questo contesto l'Area continentale di libero scambio africana (AfCfta) è una grande opportunità per lo Zambia, e può aiutare a mobilitare tecnologie e capitali attraverso nuove partnership, soprattutto nel settore minerario (cobalto, manganese). Con l'Italia lavoriamo come partner in molti settori, vogliamo continuare a farlo", ha proseguito Hichilema, sottolineando in tal senso l'importanza dell'adesione dell'Unione africana al G20. "Occorre mettere le nostre risorse a beneficio degli africani e del nostro sviluppo. Venite a investire in Zambia, portate le vostre tecnologie. L'Africa deve sviluppare la sua economia, creare valore aggiunto locale. Il nostro continente vuole svilupparsi in partnership con l'Occidente", ha aggiunto. (Res)