Migranti: Orsini (FI), bene Tajani per aver spiegato accordo con Albania

- "Quando il presidente Silvio Berlusconi parlava di 'Piano Marshall per l'Africa' aveva chiaro il problema, fin quando i paesi della sponda sud del Mediterraneo, dell'Africa sub-sahariana e del vicino Oriente, non saranno in grado di offrire un futuro per chi nasce in quelle terre, libero da sottosviluppo, guerre, carestie e instabilità, sarà inevitabile la pressione migratoria di popolazioni numerose e affamate verso le nostre terre. Ancora questa notte, nel Mediterraneo, è avvenuta l'ennesima tragedia della migrazione incontrollata, la morte di una bambina di soli due anni. La più dolorosa delle morti, che colpisce con grande crudeltà proprio chi si affaccia da poco alla vita. Può essere un tema così grande e tragico ridotto ai tatticismi della polemica politica? I flussi migratori sono una delle questioni epocali che caratterizzeranno il ventunesimo secolo. Non ci si può attendere in pochi mesi una soluzione o che un singolo provvedimento sia risolutivo". Lo ha affermato, intervenendo in Aula alla Camera, il deputato e capogruppo in commissione Esteri di Forza Italia, Andrea Orsini, durante la dichiarazione di voto sulle comunicazioni del governo sul protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. "Nessuno ha la formula che consenta di coniugare le questioni dell'umanità, della sacralità della vita, della libertà e della dignità dell'uomo, con quelle della legalità e della solidarietà verso chi fugge dalle guerre e dalla miseria - ha aggiunto il parlamentare -. In questo quadro la politica del governo, che noi sosteniamo, è la più ragionevole, conforme ai principi di umanità e tutela del nostro interesse nazionale, ma è anche l'unica politica realisticamente possibile. Sull'accordo tra Italia e Albania sono state dette molte cose sbagliate, dettate da pregiudizio o malafede. Ho sentito usare termini vergognosi come 'deportazione', paragoni ridicoli con Guantanamo, parallelismi impropri con il progetto britannico in Ruanda. Ho sentito illustri commentatori parlare dell'effetto deterrente dell'Albania, come se fosse una moderna Cayenna, un luogo di chissà quali orrori. Ma l'Albania è un paese con una grande storia e una grande civiltà, un paese che ha saputo uscire dagli anni drammatici della dittatura comunista per incamminarsi sulla strada della democrazia, della pace, dello sviluppo. Un Paese che dal 2009 è parte dell'Alleanza Atlantica e che ha in corso il processo di adesione all'Unione europea, un'adesione fortemente voluta proprio dall'Italia, che considera l'allargamento della Unione ai Balcani occidentali come una priorità strategica della nostra politica estera. E' un Paese verso il quale abbiamo un rapporto speciale, accogliendo immigrati albanesi nel momento più difficile, e l'Albania non si è sottratta ad aiutare l'Italia nelle fasi più drammatiche della pandemia. Tutto questo - ha concluso Orsini - lo ha spiegato bene anche oggi il ministro Antonio Tajani, che tante volte ha favorito con la sua presenza in Aula e in commissione il dialogo con le istituzioni parlamentari. Per tutte queste ragioni annuncio il voto convintamente favorevole di Forza Italia alla risoluzione a sostegno delle politiche del governo". (Rin)