Migranti: Benigni (FI), bene Tajani, governo agisce e porta a casa risultati

- "Il ministro Antonio Tajani oggi, parlando nell'Aula di Montecitorio, ha dimostrato ancora una volta una grandissima statura internazionale, dissipando ogni dubbio sull'accordo tra Italia e Albania e rispondendo in maniera chiara, corretta e determinata alle richieste e agli attacchi delle opposizioni". Lo afferma, in una nota, Stefano Benigni, deputato e segretario nazionale di Forza Italia giovani. "Come al solito - prosegue il parlamentare - non sono mancate critiche strumentali, assurde, giunte da chi è a corto di argomenti e, nonostante abbia governato per anni, non è stato in grado di trovare risposte né soluzioni. Il governo, grazie all'azione congiunta dei ministri Tajani e Piantedosi e del presidente del Consiglio, Meloni, ha chiuso un accordo fondamentale per la gestione dei flussi migratori, che consentirà di abbassare la pressione sulle nostre coste, rappresentando un modello innovativo per costruire altri protocolli di questo tipo. In uno Stato ancora non parte dell'Unione europea, ma candidato, l'Albania, verranno realizzati centri destinati alla gestione dei migranti arrivati in territorio Ue: un passo avanti importante, che rientra nell'approccio che il governo di centrodestra ha adottato per affrontare il fenomeno dei flussi migratori e per responsabilizzare l'Unione sul problema dell'immigrazione, che, continuiamo a ripeterlo, non può certo riguardare solo il nostro Paese. Una strategia che punta a coinvolgere i principali Paesi amici, oltre ai Paesi di origine e di transito". Benigni conclude: "Come ha annunciato il ministro, sull'accordo ci sarà un passaggio parlamentare, a conferma della totale trasparenza, correttezza e rispetto delle Camere da parte del governo. Abbiamo le idee chiare su cosa fare per il Paese, e le polemiche e le chiacchiere non fanno per noi. Siamo il governo che agisce, che porta a casa i risultati, che affronta le emergenze e trova soluzioni". (Com)