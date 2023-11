Bosnia-Usa: Biden invia lettera di felicitazioni per Giornata nazionale del 25 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha inviato una lettera di felicitazioni ai cittadini della Bosnia Erzegovina in occasione della Giornata nazionale del 25 novembre. "A nome del popolo degli Stati Uniti, mi felicito con voi per la Giornata nazionale della Bosnia Erzegovina. Gli Usa restano fermamente impegnati nella sovranità, nell'integrità territoriale e nel carattere multietnico della Bosnia Erzegovina. Rimaniamo impegnati a rafforzare i legami tra i nostri popoli, la cui diversità e dinamismo hanno sempre rafforzato il tessuto del nostro partenariato", ha scritto Biden nella missiva inviata alla presidenza tripartita del Paese balcanico. Nella lettera, pubblicata dai media di Sarajevo, il presidente statunitense fa riferimento anche alle attività secessioniste del presidente della Repubblica Srpska (entità serba del Paese), Milorad Dodik, e ai fattori di disturbo in Bosnia Erzegovina, e invita i politici a "mettere davanti i propri doveri alle divisioni" e a "porre fine alla politica del nazionalismo". La Giornata nazionale si celebra il 25 novembre solo nell'entità croata e musulmana (Federazione) della Bosnia Erzegovina. Quel giorno del 1943 a Mrkonjic Grad si tenne la prima sessione del Consiglio antifascista di Stato per la liberazione popolare della Bosnia Erzegovina. Nella Repubblica Srpska non è un giorno festivo. (Seb)