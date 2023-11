Speciale difesa: delegazione parlamento Norvegia arrivata a Taipei, previsto colloquio con Tsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del parlamento della Norvegia è arrivata ieri a Taiwan per una visita di sei giorni, durante la quale incontrerà la presidente Tsai Ing-wen e altri rappresentanti delle istituzioni. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri taiwanese in un comunicato, precisando che la missione è affidata a Guri Melby, ex ministro dell’Istruzione, presidente del Partito liberale e secondo vicepresidente della commissione Esteri e Difesa del parlamento. Melby è accompagnato da tre colleghi di partito: Fredrik Castens, Malin Eidsvag Ostevik e Solveig Hillestad. Oltre all’incontro con la presidente Tsai, la delegazione avrà colloqui con il viceministro degli Esteri, Tien Chung-kwang, il ministro dell’Ambiente, Shieu Fuh-Sheng, e il presidente della Commissione nazionale per i diritti umani, Chen Chu, tra gli altri. Melby dovrebbe pronunciare oggi un discorso intitolato "Minacce dei regimi autoritari alla democrazia all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Come Taiwan può essere un partner per la pace e la prosperità” presso l’Università Tamkang di Nuova Taipei. (Res)