Speciale difesa: Zelensky, un "pareggio" è impossibile, vogliamo essere liberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev ritiene impossibile concludere il conflitto in Ucraina con un "pareggio", questa sarebbe una "svolta sbagliata". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram, parlando in occasione del decimo anniversario dell'inizio di Euromaidan, la rivolta che portò alla destituzione dell'ex presidente Viktor Janukovich. Zelensky ha osservato che il popolo ucraino ha già ha superato un lungo tratto del percorso di integrazione europea, e se vent’anni fa era un "sogno romantico", dieci anni fa era un obiettivo ambizioso, e oggi è una “realtà in cui non è più possibile fermare il nostro movimento in avanti". "Pertanto, il nostro status di candidato e ulteriori negoziati sull'adesione devono necessariamente concludersi con la piena adesione dell'Ucraina all'Ue", ha evidenziato il capo dello Stato. Zelensky ha anche detto che in questa lotta non si può cedere al terrore e cercare compromessi nel tentativo di ottenere un "pareggio". "Quando il mondo civile inizia a cercare compromessi con i terroristi e fare concessioni ai tiranni, sicuramente perdiamo tutti. Ucraina, Europa, tutto il mondo. Perdiamo pensando ingenuamente che ci potesse essere un pareggio con loro. Il pareggio è impossibile", ha proseguito Zelensky. Il presidente ha infine esortato gli ucraini di rimanere forti e "non cedere alla difesa della loro libertà". (Kiu)