Speciale difesa: ministra Esteri tedesca esorta Netanyahu a condannare violenza coloni

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a condannare la violenza dei coloni ebrei in Cisgiordania e a reagirvi. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutsche Welle”, l'esponente dei Verdi ha dichiarato: “Il primo ministro israeliano deve condannare questa violenza dei coloni, che deve essere perseguita, è anche nell’interesse della sicurezza di Israele”. Baerbock ha aggiunto che, “con riguardo alla sicurezza in Cisgiordania”, lo Stato ebraico è “responsabile di garantire che la situazione non peggiori ulteriormente” a seguito dell'offensiva delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. In merito, la titolare della diplomazia di Berlino ha sottolineato: “Il popolo di Gaza deve essere protetto, la lotta è contro un’organizzazione terroristica, Hamas, che vuole distruggere Israele, e non contro la popolazione civile di Gaza, le persone innocenti, le donne e i bambini, i palestinesi innocenti”. (Geb)