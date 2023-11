Speciale difesa: media Israele, vicini ad accordo per rilascio 50 ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per il rilascio di 50 ostaggi israeliani detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, dallo scorso 7 ottobre, è vicino. Lo riferisce l’emittente israeliana “N12”, secondo cui potrebbero essere liberate soprattutto donne e minori. “Alla luce delle notizie sull’accordo per il rilascio degli ostaggi, le Forze di difesa israeliane (Idf) continuano costantemente ad attaccare la Striscia di Gaza, ma allo stesso tempo si preparano alla possibilità che ci sia una pausa nei combattimenti”, si legge sul sito dell’emittente. In precedenza, un membro di Hamas, Izzat al Rishq, aveva affermato che nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un accordo di cessate il fuoco mediato dal Qatar. (Res)