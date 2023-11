Turismo: dal 6 all’8 dicembre a Cagliari il Sardinia Mice Experience 2023 al Lazzaretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grande successo della passata stagione, torna a Cagliari il “Sardinia MICE Experience 2023”. Il convegno dedicato a Sport, Turismo Sostenibile, Cultura e Ambiente in Sardegna, giunto alla sua seconda edizione e in programma dal 6 all’8 dicembre nel suggestivo scenario del Lazzaretto di Cagliari nel quartiere Sant’Elia è organizzato, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Turismo e dal Centro Servizi Sportivi (CSS), presieduto da Gianni Sau, con il patrocinio del Comune di Cagliari. Caratterizzato da una serie di incontri aperti al pubblico, dove si alterneranno convegni, e seminari, formazione professionale condotta e supervisionata da professionisti del settore, il Sardinia MICE Experience si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i territori verso questa forma di turismo in collaborazione con le amministrazioni locali e gli enti del terzo settore, per creare sinergie capaci di attrarre i turisti più attenti alle tematiche ambientali e di sostenibilità, promuovendo e valorizzando le varie realtà esistenti in Sardegna. Inoltre, sarà anche un’opportunità per riqualificare e valorizzare il quartiere di Sant'Elia attraverso l’allestimento del “Villagio diffuso” che sarà il luogo di accoglienza per tutti i visitatori che affluiranno alla manifestazione, alla scoperta di una realtà nel cuore della città. (segue) (Rsc)