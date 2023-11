Turismo: dal 6 all’8 dicembre a Cagliari il Sardinia Mice Experience 2023 al Lazzaretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa edizione, incentrata su parole chiave come: Terra, Mare, Vento, Sport, Turismo e quindi turismo out-door, destagionalizzazione turistica e turismo delle zone interne, ha riscosso numeroso successo tra i presenti facendo registrare numeri da record (più di 1600 persone e 800 studenti) ed coinvolgimento di tante attività produttive del loco. Nella tre giorni ancora una volta è stato evidenziato come sia possibile promuovere lo sport, gli eventi ad esso collegati, diffondere la cultura ambientale e la conoscenza delle opportunità offerte dal binomio “sport e turismo”. L’iniziativa che coniuga gli aspetti di socialità, sport, turismo e non solo, sarà presentata in conferenza stampa martedì 5 dicembre 2023 nel Lazzaretto di Sant’Elia, alla presenza delle istituzioni coinvolte nel progetto. Tra gli ospiti già confermati: Massimiliano Lucchesi, Docente della Cattedra di Psicologia Economica e dei Consumi LUMSA Roma, Consulente Relazioni Esterne di BITJAM e Responsabile dei Progetti Europei in ambito turistico, culturale e sportivo e Valter Vieri, Commercialista, Formatore ASC Academy, Direttore Nazionale Attività Sportive Confederate e Esperto Sport e Terzo Settore. (Rsc)