Venezuela: Maduro su elezioni Argentina, quella di Milei è vittoria della destra neonazista

- Quella di Javier Milei in Argentina è stata la vittoria "dell'estrema destra neonazista". Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, assicurando - nel corso della sua trasmissione televisiva settimanale - di rispettare la volontà del popolo ma di non mancare mai all'impegno di "dire sempre la verità". "Come già prevedevano i sondaggi, in Argentina ha vinto l'estrema destra neonazista.È una estrema destra che si presenta con un progetto coloniale per l'Argentina, ma che intende guidare un progetto coloniale per tutta l'America latina e Caraibi", ha detto. "L'arrivo di un estremista di destra, con un progetto coloniale inginocchiato all'imperialismo nordamericano, che intende mettere fine allo Stato e ai diritti sociali, è una minaccia tremenda", ha detto Maduro arrivando ad equiparare il presidente eletto con l'ex dittatore cileno Augusto Pinochet, o l'argentino Jorge Rafael Videla. (Vec)