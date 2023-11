Bulgaria-Italia: ambasciatrice Zarra incontra il ministro dell’Economia e dell’Industria Bogdanov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, accompagnata dal presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli, ha incontrato il ministro dell’Economia e dell’Industria bulgaro, Bogdan Bogdanov. Lo ha reso noto la rappresentanza diplomatica italiana. Nel colloquio si è parlato dei piani di sviluppo nel medio-lungo termine dell’economia bulgara attraverso la realizzazione di importanti infrastrutture ferroviarie e stradali e della connettività regionale, compresa quella tra i porti marittimi e fluviali, oltre che della costruzione del secondo ponte sul Danubio nei pressi della città di Ruse e della creazione di nuove zone industriali con il sostegno statale per l’incentivazione degli investimenti in loco. In quest’ottica, è stata esaminata anche la possibilità di coinvolgimento delle imprese italiane quali attori nel processo di sviluppo dell’economia bulgara. L’ambasciatrice Zarra ha sollevato il tema della candidatura di Roma a Expo 2030, alla vigilia dell’appuntamento al Bie, passando poi a esaminare la sicurezza energetica e le problematiche riscontrate dall’imprenditoria italiana, come il difficile reperimento di manodopera qualificata. Il ministro Bogdanov, infine, ha presentato diverse iniziative del ministero a sostegno dell’attrattività della Bulgaria quale mercato promettente e in crescita per gli investitori stranieri. In tale chiave sono state approfondite le possibili sinergie italo-bulgare. (Seb)