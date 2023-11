Migranti: Lupi, gruppo Noi moderati appoggia azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Convintamente il gruppo di Noi moderati appoggia l'azione del governo, abbiamo presentato una risoluzione con gli altri capigruppo della maggioranza. Ascoltiamo con attenzione quello che ci può permettere di raggiungere l’obiettivo, che è un obiettivo comune, di tutti". Lo ha detto il deputato e leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sul Protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.(Rin)