Romania: governatore Banca centrale, recuperare tesoro nazionale dalla Russia è una priorità

- La Romania ha un diritto di rivendicazione pienamente valido sul suo tesoro nazionale rimasto in Russia. Lo ha detto il governatore della Banca centrale della Romania, Mugur Isarescu, citato dall’emittente radiofonica “Rfi Romania”. "Il problema del tesoro romeno spedito a Mosca nel 1916-1917 è sconosciuto all'estero. Proprio per questo motivo la Banca nazionale ha deciso di avviare una campagna d'informazione. Un primo passo verrà fatto al Parlamento europeo. Abbiamo proposto di organizzare diversi eventi per riaffermare, soprattutto a livello internazionale, che la Romania ha un diritto di rivendicazione pienamente valido dal punto di vista storico e giuridico sul suo deposito d'oro", ha affermato Isarescu. Il governatore della Banca centrale romena ha evidenziato che il recupero del tesoro nazionale dalla Russia “è sempre stato e rimane una priorità”. (Rob)