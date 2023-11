Argentina: Fernandez ha ricevuto Milei, via a processo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha ricevuto questa mattina Javier Milei, che dal 10 dicembre lo succederà alla Casa Rosada. L'incontro, si legge in una nota, "si è svolto nella residenza presidenziale di Olivos, con l'obiettivo di dare inizio al processo di transizione istituzionale tra le squadre designate da entrambe le parti nelle diverse aree di governo". L'incontro, stando alle ricostruzioni dei media, si sarebbe dovuto tenere ieri, ma era stato lo stesso Ufficio del presidente eletto, in serata, a chiarire che non c'era stato nessun bilaterale. (segue) (Abu)