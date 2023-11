Migranti: Silvestri (M5s), volubilità e confusione Tajani specchio del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo Italia-Albania 'non è un Trattato e sono i Trattati a dover passare dal Parlamento'. 'Mai sottratto al vaglio del Parlamento. Ci sarà un disegno di legge di ratifica'. Queste due frasi, pronunciate a una settimana di distanza e totalmente in contrasto tra loro, non sono di due forze politiche antitetiche, ma vengono da un'unica persona: il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La volubilità e confusione di Tajani sono lo specchio di questo governo, che cambia idea su tutto e affoga il Paese e i cittadini con la sua sterile propaganda. L'accordo Italia-Albania è fumo negli occhi, le soluzioni sono altre". Lo afferma, in una nota, Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. (Com)