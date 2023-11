Russia: Medvedev, l’Occidente manipola la coscienza di interi popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente manipola la coscienza di interi popoli, causando conflitti in diverse regioni del mondo. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, parlando in videoconferenza ad un Forum internazionale dei sostenitori della lotta contro le pratiche moderne del neocolonialismo. "Il cosiddetto Occidente collettivo è letteralmente fissato sul tenere le redini dei processi mondiali", ha affermato Medvedev. I Paesi Occidentali, secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, "ricorrono senza esitazione a mezzi di pressione militare-politica, economica, ideologica e informativa, bloccando le possibilità di libero sviluppo e manipolando la coscienza di interi gruppi sociali e popoli". "Per questo motivo, in varie regioni sorgono nuovi conflitti e quelli vecchi si intensificano", ha concluso Medvedev. (Rum)