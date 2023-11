Speciale difesa: Segretariato generale e Leonardo firmano contratto di acquisizione secondo C-27J per Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e la Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità, del Segretariato generale della Difesa / Direzione nazionale degli armamenti, hanno firmato il contratto di acquisizione per la fornitura al ministero della Difesa sloveno di un secondo velivolo C-27J Spartan e relativi servizi logistico-addestrativi. Il contratto – riferisce una nota – segue l'accordo governo-governo Italia-Slovenia (G2G) firmato il 17 novembre 2021 e finalizzato a rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due paesi. Dario Marfè, Commercial, CSS&T and Proprietary Programs Business della Divisione Velivoli di Leonardo, ha dichiarato: “Impiegato nei contesti geografici, ambientali e operativi più sfidanti, il C-27J Spartan di Leonardo è un velivolo in grado di svolgere diverse tipologie di missioni in ambito di difesa e di protezione civile. La vasta esperienza operativa accumulata presso varie Forze Aeree nel mondo lo rende il velivolo ideale per missioni di trasporto militare, aviolancio di paracadutisti e materiali, supporto tattico nell’‘ultimo miglio’ alle forze di terra, operazioni dei corpi speciali, assistenza umanitaria/aero-medica e supporto alle popolazioni colpite da disastri ambientali”. Il C-27J Spartan Next Generation è equipaggiato con una nuova avionica dotata di un glass cockpit con cinque schermi multifunzione a colori, un radar per missioni di trasporto tattico e avanzati sistemi di comunicazione. L’architettura di sistema assicura l’interoperabilità con altri velivoli da trasporto ed è facilmente integrabile con sistemi di rifornimento in volo, di autoprotezione, di comunicazione sicura e protezione balistica per operare in ambienti ad alto livello di minaccia, trasportando materiali, veicoli leggeri e personale, ovunque siano necessari. Grazie ai molteplici kit e sistemi di missione roll-on/roll-off facilmente installabili e trasportabili, il C-27J può essere rapidamente trasformato nella configurazione necessaria per lo svolgimento della missione operativa. La nuova configurazione Fire Fighter, anch’essa precedentemente acquisita nell’ambito degli accordi intergovernativi italo-sloveni, è dotata del sistema pallettizzato antincendio di seconda generazione Maffs II (Modular Airborne Fire Fighting System) della United Aeronautical Corporation, leader mondiale di avanzati sistemi di applicazioni aeree antincendio. (Com)