Speciale difesa: i capi delle Marine di Corea del Sud e Filippine a colloquio su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Marina della Corea del Sud, ammiraglio Yang Yong Mo, ha incontrato oggi l’omologo delle Filippine, il vice ammiraglio Toribio Dulinayan Adaci, all’Accademia navale di Changwon, circa 300 chilometri a sud-est di Seul, per discutere di cooperazione militare tra i due Paesi e di scambi delle rispettive industrie della difesa. Lo rende noto la Marina sudcoreana in un comunicato. Yang ha definite le Filippine un “partner chiave” della strategia di Seul per l’Indo-Pacifico, e ha offerto sostegno logistico e assistenza per la manutenzione delle navi militari filippine, tra le quali figurano diverse corvette e fregate costruite nei cantieri navali sudcoreani. (Git)