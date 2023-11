Speciale difesa: Rheinmetall prevede aumento del fatturato fino a 13-14 miliardi di euro entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato di prevedere un aumento del fatturato fino a 13-14 miliardi di euro entro il 2026, grazie all'espansione delle spese militari nei Paesi occidentali. La stima corrisponde a una crescita media annua di circa il 20 per cento rispetto all'attuale pianificazione per quest'anno, che prevede un fatturato compreso tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro. Nella precedente pianificazione di medio periodo dal 2022 al 2025, Rheinmetall contava su un incremento del 17 per cento. (Geb)