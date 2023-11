Speciale difesa: Ronzulli (FI) su Carabinieri, virgo fidelis li accompagni e protegga ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma, rinnoviamo il ringraziamento e la gratitudine a tutti i Carabinieri, donne e uomini in divisa che in Italia e all'estero sono impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza, la libertà, i diritti. Un pensiero commosso va a chi ha perso la vita per difendere questi valori, i più alti". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Li abbiamo visti in prima linea nel periodo del Covid, li vediamo ogni giorno impegnati nei contesti più difficili, pronti a tendere la mano, a soccorrere, ad aiutare i più deboli. Con profondo orgoglio e ammirazione, siamo al fianco di ogni singolo carabiniere che non esita a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. Il coraggio, la dedizione e l'altruismo che animano le loro azioni sono un esempio per tutti noi. Che la Virgo Fidelis possa sempre accompagnare il loro impegno, indicare la strada e proteggerli", conclude. (Rin)