Speciale difesa: Romania, ministro Difesa, stabilità dei Balcani occidentali resterà una priorità di importanza strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La stabilità della regione dei Balcani occidentali rimane una priorità per la Romania, essendo di importanza strategica per la sicurezza euro-atlantica. Lo ha detto il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, che insieme al capo di Stato maggiore della Difesa, Daniel Petrescu ha incontrato i soldati romeni partecipanti alla missione Eufor "Althea" dell'Unione Europea in Bosnia ed Erzegovina. Secondo un comunicato del ministero della Difesa di Bucarest, i due si sono incontrati con il comandante delle forze dell'Ue in questo teatro di operazioni, il generale di divisione Helmut Habermayer e con il comandante del comando Nato a Sarajevo, il generale di brigata Pamela McGaha. Al centro dei colloqui la situazione della sicurezza in Bosnia ed Erzegovina e le prospettive future riguardanti la presenza dei militari romeni nelle missioni Nato e Kfor. (Rob)