Speciale difesa: Germania, l'intelligence dovrà analizzare il cambiamento climatico

- Il Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia l'agenzia di intelligence esterna della Germania, dovrà analizzare gli sviluppi del cambiamento climatico rilevanti per la sicurezza, che andranno ad aggiungersi ai suoi settori di competenza. È quanto deciso dal governo tedesco, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, nella valutazione dei rischi climatici, il Bnd collaborerà con istituti di ricerca per la redazione dei rapporti. In tale prospettiva, un consorzio guidato dal ministero degli Esteri tedesco è stato costituito per elaborare uno studio di questo tipo e presentarlo nel prossimo anno. Oltre al Bnd, le parti comprendono l'Istituto di Potsdam per la ricerca sulle conseguenze del clima (Pit), l'Istituto Metis per la strategia e la previsione che ha sede presso l’Università delle Forze armate di di Monaco di Baviera, nonché il centro studi e agenzia di consulenza Adelphi di Berlino. L’obiettivo è analizzare e prevedere quali aspetti del cambiamento del clima potrebbero avere un impatto negativo sulla stabilità degli Stati, in particolare sulle loro capacità di difesa, e quindi portare a crisi e conflitti. (Geb)