Speciale difesa: Shoigu, a novembre Kiev ha perso oltre 13.700 militari

22 luglio 2021

- L'Ucraina ha perso oltre 13.700 militari e circa 1.800 armamenti e altre attrezzature belliche dall'inizio del mese. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, in una riunione del consiglio ministeriale. Shoigu ha anche aggiunto che tutti i tentativi delle truppe ucraine di effettuare lo sbarco nella direzione di Kherson non hanno avuto successo. "Grazie alle azioni proattive e professionali del nostro personale militare e delle unità della fanteria di Marina, le forze per le operazioni speciali delle truppe ucraine stanno subendo perdite significative", ha osservato il ministro. Inoltre, secondo Shoigu, le Forze armate russe stanno gradualmente occupando nuove posizioni lungo l'intera linea di contatto di combattimento nella zona dove si svolge l'operazione speciale. (Rum)