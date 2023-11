Bosnia: esponente serba a Stoltenberg, Repubblica Srpska non è favorevole ad adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) non è favorevole all'adesione del Paese alla Nato. Lo ha dichiarato l'esponente serba della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljka Cvijanovic, dopo l'incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in visita nel Paese. Cvijanovic ha sottolineato che "non esiste tale pressione" da parte dell'Alleanza, cosa poi confermata anche da Stoltenberg, secondo quanto riporta la stampa locale. Il segretario generale della Nato è arrivato ieri sera a Sarajevo, dove ha incontrato i tre esponenti della presidenza del Paese in una cena di lavoro, prima tappa del suo viaggio previsto nei Balcani. Stoltenberg oggi incontrerà la premier della Bosnia Erzegovina Borjana Kristo e il ministro della Difesa Zukan Helez, oltre all'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt. Dopo aver visitato la Bosnia Erzegovina, il segretario generale della Nato si recherà nel pomeriggio in Kosovo, quindi domani in Serbia e Macedonia del Nord. (Seb)