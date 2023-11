Kosovo: Stoltenberg, faremo quanto necessario per sicurezza e libertà di movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato farà quanto necessario per mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le persone in Kosovo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente kosovara Vjosa Osmani a Pristina. “Abbiamo avuto un'importante discussione sulla situazione della sicurezza in Kosovo e nella regione. A settembre abbiamo assistito a una grave esplosione di violenza nel Kosovo settentrionale, che ha fatto crescere la preoccupazione che un conflitto diffuso possa ritornare nei Balcani occidentali”, ha affermato Stoltenberg. Inoltra a maggio le nostre truppe della Kfor sono state attaccate lasciando feriti 93 soldati della Nato”, ha aggiunto il segretario generale della Nato, evidenziando che “attacchi così violenti sono inaccettabili e i responsabili devono essere chiamati a risponderne”. (segue) (Beb)