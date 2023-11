Kosovo-Serbia: Stoltenberg, Nato sostiene fortemente dialogo facilitato da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sostiene fortemente il dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente kosovara Vjosa Osmani a Pristina. “Entrambe le parti devono impegnarsi in buona fede. Accolgo con favore le ultime proposte per la creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Questo sarebbe un passo fondamentale verso la normalizzazione della relazione, nonché verso una pace e una prosperità durature nella regione”, ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)