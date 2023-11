Balcani: Stoltenberg in visita nella regione per riaffermare gli sforzi Nato per sicurezza e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita nei Balcani occidentali del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, conferma l’impegno dell’Alleanza nel contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionale. È quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Stoltenberg in Bosnia Erzegovina e in Kosovo, prime due tappe del viaggio, che terminerà mercoledì dopo le visite in Serbia e in Macedonia del Nord. Il tour è iniziato nella serata di ieri a Sarajevo, dove il segretario generale della Nato ha avuto una cena di lavoro con i rappresentanti della presidenza tripartita bosniaca. Stamane Stoltenberg ha poi visitato il quartier generale dell’Alleanza a Sarajevo, ha incontrato l’Alto rappresentante della comunità internazionale Christian Schmidt e ha avuto un colloquio con la prima ministra bosniaca Borjana Kristo. (segue) (Res)