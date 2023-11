Balcani: Stoltenberg in visita nella regione per riaffermare gli sforzi Nato per sicurezza e stabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Sarajevo, Stoltenberg ha quindi fatto tappa a Pristina per visitare le truppe della missione Kfor e per incontrare il premier Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani. Proprio la missione Nato in Kosovo ha ricevuto l’apprezzamento di Osmani, che ha ringraziato l’Alleanza per contribuire alla pace e alla stabilità, che vengono “violate dalla Serbia”. Secondo la presidente kosovara, Belgrado continua ad aiutare i terroristi nella pianificazione di nuovi attacchi contro il Kosovo. “Il 24 settembre a Banjska è stato ucciso un agente di polizia. Le indagini confermano che dietro questo attacco, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, c'è la Serbia”, ha affermato Osmani. “Per evitare che un simile atto si ripeta, occorre accertare le responsabilità della Serbia per l'attacco terroristico del 24 settembre, ma anche per l'attacco di maggio alla Kfor. Invece di estradare i terroristi, la Serbia continua ad aiutarli nella pianificazione di nuovi attacchi contro il Kosovo", ha aggiunto Osmani. (segue) (Res)